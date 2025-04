Google aggiorna Gmail per Tablet: nuove funzionalità AI e design migliorato

La recente evoluzione di Gmail ha introdotto importanti novità per migliorare l’esperienza utente su dispositivi Android e iOS, sottolineando ancora una volta l’impegno di Google nel potenziare i suoi strumenti digitali. Questo aggiornamento si distingue per l’integrazione di nuove funzionalità basate su AI, un design più moderno e un’interfaccia ottimizzata per tablet e dispositivi pieghevoli.

Gli utenti di tablet Android e dispositivi pieghevoli possono ora personalizzare completamente l’interfaccia di Gmail. Grazie alla possibilità di regolare le dimensioni dei pannelli tramite un divisore nella visualizzazione orizzontale o di scegliere una modalità a pannello singolo, l’app diventa ancora più flessibile. Questa opzione è disponibile per tutti gli account, inclusi quelli personali e quelli del pacchetto Workspace.

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, l’aggiornamento introduce finalmente il Material Design 3, uniformando l’interfaccia con le versioni già disponibili su Android e web. Tra le principali modifiche spiccano i pulsanti a forma di pillola nel menu inferiore e una barra di ricerca arrotondata nella parte superiore, rendendo l’esperienza visiva più fluida e moderna. Parallelamente, anche Google Calendar su iOS riceve un aggiornamento, che consente agli utenti di creare e modificare eventi di compleanno con maggiore facilità.

Integrazione con Gemini

La novità più innovativa è rappresentata dall’integrazione del generatore di immagini Gemini nella barra laterale dell’app. Questa funzione, basata sull'AI, permette di creare immagini personalizzate da inserire direttamente nelle email, con opzioni per salvarle o copiarle. Al momento, questa funzionalità è riservata esclusivamente agli utenti Workspace, sottolineando l’attenzione di Google verso il segmento aziendale e professionale.

Con questi aggiornamenti, Google dimostra di voler trasformare Gmail in uno strumento sempre più completo e versatile, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la creatività degli utenti. Che si tratti di personalizzare l’interfaccia su Android, di uniformare il design su iOS o di introdurre nuove funzionalità basate su AI, l’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza utente senza precedenti su tutte le piattaforme.