GitHub Copilot creerà mockup generando codice dalle immagini

GitHub ha annunciato una serie di aggiornamenti per Copilot, offrendo anche uno sguardo a un futuro più agentico per il suo pair programmer basato sull’AI. Tra gli aggiornamenti degni di nota c'è una funzionalità chiamata Vision for Copilot. Questa che consente agli utenti di allegare uno screenshot, una foto o un diagramma a una chat, con Copilot che genera l'interfaccia, il codice e il testo alternativo per dargli vita. Ad esempio, qualcuno in un team di marketing potrebbe fare uno screenshot di una pagina web e illustrare alcune modifiche che desidera apportare. Invece di richiedere tali modifiche tramite prompt di testo, gli utenti di GitHub Copilot possono semplicemente caricare un'immagine. In seguito, basterà chiedere semplicemente all’AI di implementare le modifiche come indicato nel file.

Vale la pena notare che la nuova funzionalità è già disponibile come estensione in VS Code da ottobre. Inoltre, Microsoft conferma nella descrizione dell'app che alla fine verrà deprecata in favore di una funzionalità nativa all'interno di GitHub Copilot Chat. In precedenza, la piattaforma richiedeva anche che l'utente avesse la propria chiave API.

GitHub Copilot: in arrivo i suggerimenti per le modifiche successive

GitHub sta inoltre introducendo una nuova funzionalità denominata "suggerimenti per la modifica successiva" come parte della più ampia funzionalità di completamento del codice di Copilot. Prima d'ora, GitHub Copilot nell'editor di VS Code funzionava dalla posizione del cursore. Tuttavia, ora esaminerà altre modifiche recenti per prevedere cosa l’utente potrebbe voler fare dopo. Fondamentalmente utilizza suggerimenti contestuali più ricchi per identificare e suggerire automaticamente quale dovrebbe essere la modifica successiva. Se lo sviluppatore desidera accettare i suggerimenti, può premere il tasto Tab o Esc per rifiutarli.

GitHub ha anche lanciato Copilot Edits lo scorso novembre, che rappresenta un nuovo modo per effettuare modifiche multi-file utilizzando prompt in linguaggio naturale. Questa funzionalità sta ora diventando disponibile a livello generale, includendo anche una nuova "modalità agente" che identifica tutti i file rilevanti per le modifiche che uno sviluppatore sta cercando di apportare, anziché affidarsi a loro per selezionare manualmente i file a cui applicare le modifiche. A lungo termine, l'obiettivo è di applicare tali "modalità agente" ad altri aspetti di GitHub Copilot. Ciò consentirà una maggiore automazione in una gamma più ampia di attività interconnesse. Per questo motivo, GitHub ha anticipato un nuovo progetto chiamato Project Padawan. Questo consiste in un agente per l'ingegneria del software (SWE) in grado di gestire autonomamente interi compiti assegnati da uno sviluppatore a Copilot.

Thomas Dohmke, CEO di GitHub, non ha dato alcuna indicazione su quando la nuova funzione potrebbe essere pronta a livello globale. Dohmke ha osservando semplicemente che lavorerà con i partner e la community per migliorarlo.