GIGANTE Ombrellone da giardino a soli 31€ su eBay: scopri il codice promo!

Il caldo torrido non ti lascia scampo ma vuoi comunque goderti il tuo bellissimo giardino? Da oggi potrai farlo con l'ombrellone da giardino a soli 31,41€, prezzo riservato su eBay a chi inserirà il codice sconto del 10% "VACANZE24".

Questo ombrellone bellissimo ha una dimensione di 200x125cm in un elegante e raffinato color beige, con palo centrale in acciaio e telo con pendente. Scopri di seguito le sue caratteristiche incredibile.

Solido ed esteticamente bellissimo da avere nella propria area verde

Immagina di sorseggiare una bibita fresca all'ombra di un ombrellone elegante e robusto. Il modello BAKAJI, con le sue dimensioni di 200x125 cm, è perfetto per creare una zona d'ombra accogliente senza rinunciare al design. Il telo in poliestere da 180g/mq, di un raffinato colore beige, aggiunge un tocco di classe a qualsiasi spazio esterno. Oltre a essere esteticamente gradevole, il telo è antipioggia e resistente sia alle alte che alle basse temperature, offrendo una protezione efficace dai raggi UV.

Uno degli aspetti che rendono questo ombrellone un must-have è la sua struttura robusta. Il palo centrale in acciaio inox, con un diametro di 32mm, non arrugginisce grazie alla speciale verniciatura a polvere di colore grigio scuro. Questo garantisce non solo una lunga durata nel tempo, ma anche una resistenza alle intemperie e alla corrosione. Le quattro stecche in acciaio offrono un'ottima stabilità, rendendo l'ombrellone stabile anche nelle giornate più ventose.

Aggiungilo al tuo giardino e trasforma i tuoi spazi esterni in un'oasi di relax a soli 31,41€, prezzo riservato su eBay a chi inserirà il codice sconto del 10% "VACANZE24".

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.