Gestite al meglio il vostro traffico con i piani Keliweb

Keliweb offre le soluzioni di hosting più adatte a gestire tutte le necessità di traffico del vostro sito web. Che dobbiate aprire un e-commerce o vi servano molte risorse per riuscire a domare un ampio volume di traffico, troverete quello che fa per voi grazie a un buon assortimento di piani. Potrete beneficiare di una piattaforma sicura e stabile, che mantiene sempre aggiornati i propri sistemi al fine di garantire il più alto livello di esperienza possibile ai propri clienti.

Keliweb: tutti piani per le esigenze più disparate

Keliweb offre piani ottimizzati per WordPress, Joomla e Magento a partire da 9€ al mese. Perfetti per l'apertura di un semplice sito o la gestione di un negozio online. Scegliendo uno di questi piani beneficerete di diverse opzioni integrate, come uno spazio web su SSD, email inclusa, database, ottimizzazioni per le prestazioni, sicurezza e backup. Le offerte disponibili sono veramente assortite, non farete quindi fatica a trovare quella più adatta agli scopi.

Tra le altre opzioni, troviamo anche l'hosting geodistribuito, una soluzione perfetta per chi ha la necessità di gestire volumi di traffico importanti. Questa consente di distribuire copie del vostro sito web in differenti nodi, in modo che il traffico venga dirottato su uno di questi quando un singolo nodo viene saturato. In questo modo, il sito sarà sempre operativo e veloce.

Su Keliweb non mancano nemmeno opzioni per i rivenditori di spazi web. Sono disponibili piani con cui è possibile personalizzare le risorse, per creare pacchetti per ciascun cliente a cui si vuole offrire un servizio di hosting. Tutto è possibile grazie all'uso di un pannello centralizzato, da cui è possibile gestire tutto.

Con una VPS (Virtual Private Server) potrete inoltre avere a disposizione delle risorse di cloud computing, perfette per far girare macchine virtuali. Le risorse sono flessibili e altamente dinamiche. In fase di acquisto, è possibile personalizzare la quantità di vCPU, vRAM, SSD e altro, in modo da adattare su misura il servizio.

Scegliete ora il piano che fa per voi e affidatevi ai servizi hosting Keliweb.

