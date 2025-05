Gemini: in arrivo l'integrazione in Google Home, l'AI cambia anche la domotica

Google ha annunciato un'importante evoluzione per la smart home, integrando l'intelligenza artificiale Gemini nelle API di Google Home. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso una gestione più semplice e intuitiva dei dispositivi domestici.

Gemini in Google Home: in arrivo l'integrazione

Presentata durante l'ultimo evento Google I/O, l'integrazione di Gemini promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. L'intelligenza artificiale sarà in grado di analizzare i dispositivi connessi, suggerendo automazioni personalizzate che non richiedono conoscenze tecniche avanzate. Gli utenti potranno semplicemente comunicare le loro preferenze, mentre Gemini creerà automazioni ad hoc, includendo trigger basati su condizioni ambientali o temporali. Questo approccio mira a rendere la tecnologia più accessibile anche per chi non ha esperienza con la programmazione o la configurazione avanzata.

Gemini in Google Home: AI per le videocamere

Un altro aspetto innovativo riguarda le funzionalità AI per le videocamere di sorveglianza. Grazie a Gemini, sarà possibile ottenere descrizioni dettagliate dei contenuti registrati e effettuare ricerche specifiche nella cronologia video. Questa caratteristica semplifica notevolmente la consultazione delle registrazioni, rendendo più facile individuare eventi o momenti di interesse.

Nuovo widget: Home Summary

Per gli utenti di dispositivi Pixel, Google sta testando un nuovo strumento chiamato Home Summary. Questo widget offrirà una panoramica immediata dello stato della casa intelligente direttamente dalla schermata principale dello smartphone, eliminando la necessità di aprire l'app Google Home. Una funzionalità pensata per ottimizzare la comodità e l'efficienza nella gestione quotidiana della smart home.

Nuovi partner

Google ha inoltre annunciato nuove collaborazioni con partner come First Alert, Yale, iRobot, Cync, Motorola Moto Tag e Tuya Smart. Questi accordi espandono ulteriormente l'ecosistema di dispositivi compatibili, offrendo agli utenti una gamma sempre più ampia di opzioni per personalizzare le loro case intelligenti. Per gli sviluppatori, è stato lanciato un programma di accesso anticipato alle API potenziate da Gemini, aprendo nuove opportunità per la creazione di applicazioni innovative.