Gemini Deep Think conquista l’oro all’IMO 2025: l’AI di Google DeepMind riscrive la storia della matematica

L’edizione IMO 2025 delle Olimpiadi Internazionali di Matematica segna un punto di svolta nella storia della matematica competitiva: per la prima volta, una intelligenza artificiale ha conquistato la prestigiosa medaglia d’oro, infrangendo una barriera che, fino a oggi, sembrava riservata esclusivamente ai più brillanti studenti pre-universitari di tutto il mondo.

Gemini Deep Think, il sistema sviluppato da Google DeepMind, ha ottenuto un risultato senza precedenti: 35 punti su 42, cinque problemi risolti su sei e una performance cronometrata in appena 4,5 ore, superando la soglia che, storicamente, premia solo l’8% dei migliori partecipanti umani.

La storia dell'IMO

Dal 1959, l’IMO rappresenta il massimo palcoscenico internazionale per i giovani talenti della matematica, ma l’edizione del 2025 ha sancito un cambiamento epocale: le soluzioni proposte da Gemini Deep Think sono state valutate dagli stessi coordinatori della competizione, secondo criteri identici a quelli applicati ai concorrenti umani. Un passaggio che certifica la piena equiparazione tra uomo e macchina in uno degli ambiti più selettivi e complessi del pensiero logico.

Le parole del professor Gregor Dolinar

Il presidente dell’IMO, professor Gregor Dolinar, ha dichiarato che le soluzioni dell’AI siano risultate sorprendenti sotto molti aspetti: chiare, precise e, nella maggior parte dei casi, di facile comprensione. Questo giudizio conferma la portata dell’innovazione portata dal sistema di Google DeepMind, che si è distinto per rigore e trasparenza nelle dimostrazioni matematiche, due requisiti imprescindibili in una competizione di tale livello.

Progresso rispetto alle edizioni precedenti

Il progresso rispetto alle edizioni precedenti è stato netto. Nel 2024, i sistemi AlphaGeometry e AlphaProof avevano già lasciato il segno, conquistando una medaglia d’argento grazie alla risoluzione di quattro problemi su sei.

Tuttavia, quei risultati erano stati ottenuti con notevoli limitazioni: i problemi dovevano essere tradotti in linguaggi formali e il processo di risoluzione richiedeva giorni interi di calcolo. L’arrivo di Gemini Deep Think ha cambiato le regole del gioco. Questo approccio sfrutta la combinazione di parallel thinking e reinforcement learning. In particolare, il sistema è stato addestrato su un corpus selezionato di soluzioni matematiche d’eccellenza, permettendo una preparazione mirata ai problemi tipici dell’IMO.