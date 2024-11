Gemini consentirà di progettare pezzi degli scacchi con Imagen 3

Google Labs, il ramo sperimentale di Big G, ha introdotto un nuovo progetto online che offre una divertente variante del gioco degli scacchi. L'esperimento web si chiama GenChess e, come suggerisce il nome, utilizza Imagen 3, il modello di generazione di immagini di Gemini, che consente ai giocatori di personalizzare i propri pezzi degli scacchi utilizzando prompt di testo. Per provare il gioco, gli utenti devono accedere con un account Gmail. Effettuato l'accesso, basta selezionare "Genera" e digitare il tema desiderato per il proprio set di scacchi, come uno ispirato al sushi o alla pizza.

GenChess offre due stili: classico e creativo. La versione classica assomiglia a un set di scacchi tradizionale, mentre la versione creativa è più astratta. Dopo che Imagen 3 genera un set completo, i giocatori hanno la possibilità di modificare singoli pezzi. Ad esempio, se il re non soddisfa le aspettative, gli utenti possono fornire ulteriori prompt di testo per perfezionarne l'aspetto. Una volta che i giocatori sono soddisfatti del loro set di scacchi personalizzato, possono generare un avversario contro cui giocare. Infine, i giocatori possono scegliere tra tre livelli di difficoltà (facile, medio e difficile) e due opzioni di timer (5/3 o 10/0).

Gemini: le altre iniziative AI di Google legati agli scacchi

L'ultimo esperimento web di Google è semplice ma funzionale. Come parte dell'annuncio per GenChess, Google ha rivelato ulteriori iniziative legate agli scacchi. Ciò include la partnership di Google con la Federazione scacchistica internazionale (FIDE), che invita le persone a prendere parte a una sfida di codifica per creare motori scacchistici AI su Kaggle. Vi è poi una piattaforma di proprietà di Google per data scientist e ingegneri di apprendimento automatico. Inoltre, il gioco Chess Gem per Gemini verrà lanciato il mese prossimo. Questa nuova offerta conversazionale consente ai giocatori di impegnarsi in partite di scacchi all'interno dell'app Gemini, dove possono mettere alla prova le proprie abilità contro un modello linguistico e persino impegnarsi in battute spensierate. Tuttavia, questa funzionalità sarà disponibile solo per gli abbonati Gemini Advanced.