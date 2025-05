Gemini app: ora supporta fino a 10 immagini per prompt

L'ultimo aggiornamento Gemini ha introdotto una funzionalità che consente di caricare immagini fino a un massimo di dieci per ogni prompt. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti per l'app Gemini, che fino ad ora limitava gli utenti a una sola immagine per interazione.

Disponibile su Android, iOS e web, questa nuova funzione mira a migliorare l'esperienza utente in modo tangibile. Prima di questa modifica, il tentativo di aggiungere più di un'immagine portava alla sostituzione automatica della foto precedente, costringendo gli utenti a operare con una sola immagine per volta. Con l'aggiornamento, il processo è stato completamente ripensato, rendendo il caricamento multiplo non solo possibile, ma anche estremamente intuitivo.

Gli utenti possono ora selezionare fino a dieci immagini direttamente dalla galleria del proprio dispositivo o scattare nuove foto utilizzando la fotocamera integrata nell'applicazione. Per chiunque riscontri difficoltà nell'accesso alla nuova funzionalità, un semplice riavvio dell'app potrebbe risolvere il problema. Questa innovazione è stata implementata anche sul sito ufficiale gemini.google.com, dove il sistema notifica automaticamente se si tenta di superare il limite massimo consentito.

Funzione disponibile su tutti i modelli

La compatibilità della nuova funzione è garantita per tutti i modelli attuali dell'app, inclusi 2.0 Flash, 2.5 Flash e 2.5 Pro. Questo rende l'aggiornamento accessibile a un ampio pubblico, indipendentemente dalla versione utilizzata. Josh Woodward, responsabile del progetto, ha annunciato il rilascio globale della funzionalità tramite i social media, invitando gli utenti a fornire feedback per continuare a migliorare il servizio.

Oltre a questa novità, l'app Gemini ha recentemente introdotto altre funzionalità innovative, come un widget per Android e strumenti di editing avanzati basati sull'intelligenza artificiale. Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno di Google nel rendere il proprio assistente virtuale sempre più versatile e all'avanguardia.

L'aggiunta della possibilità di caricare immagini multiple apre nuove opportunità sia per gli utenti professionali che per quelli ricreativi. Ad esempio, chi utilizza l'app per scopi creativi potrà ora sperimentare con una gamma più ampia di input visivi, mentre i professionisti avranno la possibilità di gestire più contenuti in un'unica sessione, risparmiando tempo e ottimizzando i flussi di lavoro.