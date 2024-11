Gemini AI arriva nel menu di condivisione di Android

L'assistente AI di Google, Gemini, ha recentemente introdotto una funzionalità "Memory". Quest’ultima consente agli utenti di condividere dettagli personali, preferenze, Mi piace/Non mi piace, per ottenere una risposta personalizzata dall'assistente AI. Adesso, l’azienda di Mountain View ha deciso di rendere l'assistente AI maggiormente accessibile agli utenti Android. Per fare ciò inserirà Gemini nel menu di condivisione Android. Secondo quanto riportato dalla redazione di Android Authority, l'ultima build dell'app Gemini per Android (v1.0.686588308) aggiunge la possibilità di caricare direttamente i file per l'analisi. In precedenza, se si desiderava analizzare un file, ad esempio riassumere un documento, bisognava prima aprire l'app Gemini AI, usare il pulsante "Aggiungi file" e individuare e caricare il documento per l'elaborazione. Se in precedenza bisogna effettuare diversi passaggi, adesso tutto ciò verrà semplificato.

Gemini AI: condivisione file e formati supportati

Condividere un file con Gemini AI è molto semplice. In pratica, basta effettuare la stessa operazione che si effettua quando si condivide un file con WhatsApp o con app simile. Quando si tocca sul pulsante "Condividi", basterà soltanto selezionare “Gemini” dal foglio di condivisione e lasciare che l'AI per analizzi il contenuto. L’assistente di Google è in grado di elaborare fino a dieci file alla volta. Tuttavia, è necessario assicurarsi di condividere solo file supportati. Le estensioni di file supportate includono ad esempio file di testo normale (TXT), file di codice (C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL e HTML), file di documento (DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX), documenti creati con Google Docs, file di dati (CSV, TSV), file di fogli di calcolo (XLS, XLSX) e fogli di calcolo creati in Google Sheets.

L'aggiunta di Gemini AI come target valido sul foglio di condivisione Android elimina la necessità di uscire dall'app corrente per accedere all’assistente. Ciò semplificherà il flusso di lavoro per attività come riepilogo o analisi o di qualsiasi tipo di file. Questa modifica è attualmente attiva nell'ultima build dell'app Gemini Android disponibile sul Google Play Store. Gli utenti iOS possono anche usufruire delle funzionalità AI dell’assistente di Google tramite la nuova app ufficiale Gemini per iOS.