Gemini 2.5 Pro: Google lancia il modello gratis per tutti

Google ha annunciato che renderà disponibile gratuitamente a tutti gli utenti dell'app Gemini il suo ultimo e più avanzato modello, ovvero Gemini 2.5 Pro. Questo modello sperimentale, in precedenza accessibile solo agli abbonati Gemini Advanced, è già disponibile dallo scorso sabato. Tale modello è stato originariamente lanciato da Google all'inizio di questa settimana come il "modello AI più intelligente" dell'azienda fino ad oggi, con una capacità di pensiero sofisticata aggiuntiva rispetto alle versioni precedenti. Il modello aggiornato supporta svariate funzionalità. Queste includono ad esempio estensioni di app e browser, caricamento di file e integrazione con lo strumento di collaborazione Canvas di Google.

L'accesso a Gemini 2.5 Pro era inizialmente limitato agli utenti Gemini Advanced, che pagano una quota di abbonamento mensile di 19,99 dollari negli Stati Uniti. Google ha ora aperto la versione sperimentale a tutti coloro che utilizzano Gemini, qualcosa che l'azienda afferma essere destinata a "mettere il nostro modello più intelligente nelle mani di più persone il prima possibile".

Gemini 2.5 Pro: modello ancora in fase sperimentale

Il nuovo modello Gemini 2.5 Pro è già disponibile sul sito web Gemini e verrà distribuito alle app mobili Android e iOS nei prossimi giorni. I recenti aggiornamenti delle app hanno anche migliorato l'esperienza utente rendendo più facile selezionare e ricordare quale modello Gemini si sta utilizzando. Il modello, attualmente in fase sperimentale, supporta funzionalità come l'integrazione di App/Estensioni, caricamenti di file e la funzionalità Canvas. Secondo le informazioni a cui si fa riferimento nell'annuncio, Gemini 2.5 Pro (sperimentale) è attualmente in testa alla classifica LMArena. Google ha osservato che sta anche lavorando per migliorare le capacità di codifica del modello.

Gemini 2.5 Pro possiede anche una finestra di contesto di 1 milione di token. Ciò gli consente di elaborare grandi set di dati e mantenere il contesto su interazioni estese. Infine, come ricorda ancora l’azienda, sono in atto piani per estendere potenzialmente questa finestra a 2 milioni di token.