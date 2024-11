Friggitrice ad Aria COSORI: silenziosa e con touch screen a soli 79€!

La Friggitrice ad Aria COSORI a soli 79,99€ è la scelta ideale per chi cerca un elettrodomestico pratico, silenzioso ed efficiente per preparare piatti deliziosi con meno olio e senza fumo. Questo prezzo è il risultato del 31% di sconto e del coupon da flaggare in pagina per avere il 10% di sconto!

Con risparmio energetico e parti lavabili in lavastoviglie

Grazie alla capacità di 4,7 litri e a una potenza di 1500W, questa friggitrice riesce a cuocere porzioni abbondanti in pochi minuti, mantenendo croccantezza e sapore. Con un intervallo di temperatura tra 75 e 230°C e ben 9 preimpostazioni di cottura, è perfetta per adattarsi a vari tipi di piatti: dalle patatine ai croccanti di pollo, dalle verdure ai dolci. La funzione di cottura ad aria consente di ottenere cibi più leggeri, riducendo la quantità di olio, ideale per chi vuole mantenere una dieta bilanciata senza rinunciare al gusto.

Oltre alla cottura sana, questa friggitrice è anche un dispositivo facile da pulire: il cestello e gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi. Il design silenzioso permette di utilizzarla a qualsiasi ora senza disturbare, e la funzione di risparmio energetico è un plus per chi vuole limitare i consumi domestici. Inoltre, grazie al ricettario in italiano, puoi sperimentare subito nuove ricette senza fatica.

Attualmente, su Amazon puoi trovare questa friggitrice COSORI con uno sconto del 31% e, grazie a un coupon sconto di 10€, puoi risparmiare ancora di più. Se stai cercando un'opzione versatile per cucinare in modo sano e veloce, questa è un'offerta da non perdere!

