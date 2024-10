Friggitrice ad aria Cosori: scopri il COUPON sconto e le 13 funzioni di cottura!

Giornata lunga e nessuna voglia di cucinare qualcosa di complesso? Niente paura: con la friggitrice ad aria Cosori potrai cucinare gustosi manincaretti fragranti utilizzando pochissimo olio e spendendo solamente 89,99€ grazie al coupon sconto di 10€ e allo sconto Amazon del 29%!

La friggitrice ad Aria Cosori da 5,5litri è perfetta per tutta la tua famiglia. Insieme alla friggitrice riceverai anche un ricettario con oltre 100 ricette italiane, perfette per questa tipologia di elettrodomestico. Scopri di più sulle sue caratteristiche tecniche e scopri perché devi assolutamente averla!

Friggitrice ad aria Cosori: 85% in meno di olio per mangiare sano

La Friggitrice ad Aria da 5,5 Litri è un dispositivo versatile che consente di cucinare in modo più sano e veloce. Uno dei suoi principali punti di forza è la capacità di cucinare con l'85% di olio in meno, garantendo piatti più leggeri senza sacrificare il sapore. Con una potenza di 1700W e 13 funzioni preimpostate, la friggitrice ad aria offre una vasta gamma di possibilità culinarie, dal fritto alla cottura al forno.

Il display digitale rende il controllo della temperatura (regolabile tra 75-205°C) e del tempo estremamente facile. Con la tecnologia che consente di cucinare fino al 50% più velocemente rispetto a un forno tradizionale, è perfetta per chi ha poco tempo. Come se non bastasse, include 100 ricette italiane, fornendo ispirazione per piatti gustosi e sani.

Non attendere troppo: applica il coupon per avere 10€ di ribasso immediato che si aggiungono al 29% per un prezzo finale di soli 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.