Forno a microonde SAMSUNG da 44 Litri: lo paghi POCHISSIMO con la promo Amazon!

Scongelare una fetta di pane, scaldare una tazza di latte prima di dormire, ma anche cucinare meravigliose verdure al vapore o cuocere con il grill un gateau di patate croccante: tutto questo e oltre è possibile farlo con il forno a microonde Samsung a libera installazione, essenziale in ogni cucina che si rispetti e oggi all'irrisoria cifra di 79€!

Con un design minimalista e al contempo modernissimo, un colore nero satinato da togliere il fiato e tante funzioni interessanti, questo forno a microonde si conferma una scelta azzeccatissima per chi in cucina vuole il meglio in poco tempo! Scopri di seguito le sue caratteristiche uniche: te ne innamorerai.

Porta in vetro, illuminazione Led e tanto altro

Ciò che colpisce immediatamente di questo forno a microonde Samsung - oltre al suo prezzo goloso - è l'aspetto. Con una bellissima porta in vetro pulita ed elegante e profili metallici con la doppia manopola Dual Dial, questo microonde è semplicemente perfetto. Con la Dual Dial basta ruotare la doppia manopola per selezionare la potenza migliore tra 5 diversi livelli e impostare il tempo di cottura fino a 35 minuti. La porta del forno, interamente rivestita da un pannello in vetro, ha un aspetto semplice e minimalista, che si integrerà senza problemi con gli interni di qualunque cucina moderna. Un forno perfetto dal punto di vista estetico e funzionale.

E cosa dire poi dell'illuminazione LED? Rende l’interno del forno più luminoso, per controllare più velocemente la cottura dei cibi senza aprire la porta. Emette anche una luce più soft, senza sfarfallio, che riduce l’affaticamento degli occhi.

Non ci starai ancora pensando, vero? Corri immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il forno a microonde Samsung a soli 79€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.