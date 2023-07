Fino a 100 siti web e 100GB di memoria a soli 2,99€ con Hostinger

Non serve spendere tanto per avere un buon host che include tutto quello che serve. Lo dimostra Hostinger con il suo piano Premium da 100 siti web e 100GB di memoria su SSD, che grazie a uno sconto imperdibile del 75%, arriva a costare soltanto 2,99€ + IVA al mese.

A ciò si aggiungono diverse e utili funzionalità incluse, come certificati di sicurezza, email, editor per la costruzione del sito e molto altro.

Hostinger: l'host più completo a soli 2,99€

Il piano Premium di Hostinger, in offerta a soli 2,99€, permette di gestire fino a 100 siti web e di beneficiare di un ampio spazio di 100GB su SSD, aumentando notevolmente le prestazioni. È incluso un certificato di sicurezza SSL illimitato, così come email, dominio e larghezza di banda senza limiti.

L'installazione di WordPress è gratuita e sono inoltre compresi aggiornamenti automatici, così come ottimizzazioni alle prestazioni attraverso diverse tecnologie. Hostinger fa uso di LiteSpeed Web Server, insieme a soluzioni cache avanzate e Object Cache, così da garantire una riduzione fino a 3 volte dei tempi di caricamento del vostro sito.

Garantisce inoltre funzionalità avanzate di sicurezza, con una protezione per gli attacchi DDoS e i nameserver protetti da Cloudflare. Non manca un Web Application Firewall, per il controllo delle connessioni in entrata e in uscita, nonché un pannello per la gestione degli accessi per quanto riguarda gli account.

Con Hostinger non è necessario cercare un editor per la costruzione del sito, è incluso nel piano così come la migrazione! Se dovete trasferire il vostro sito potete servirvi dello strumento integrato per il trasferimento. Nel caso doveste riscontrare dei problemi, gli agenti del servizio clienti vi guideranno, accertandosi che l'operazione si concluda entro 24 ore!

La piattaforma garantisce un'operatività del 99,9%. I file sono inoltre protetti da backup periodici automatici, prevenendo ogni possibile perdita accidentale dei vostri dati.

Non lasciatevi scappare l'offerta e trasferite ora il vostro sito su Hostinger!

