L'altra faccia di Excel: il software negli eSports

Excel ed eSports nello stesso articolo. È un'associazione quantomeno bizzarra quella tra il software Microsoft per i fogli di calcolo e il mondo degli sport elettronici, eppure esistono competizioni dedicate: una di queste si chiama Financial Modeling World Cup e le gare sono già state portate all'attenzione del grande pubblico grazie alla trasmissione su canali come ESPN.

Le competizioni eSports basate su Excel

Gli organizzatori descrivono le gare come qualcosa di paragonabile alle escape room, ma con una differenza sostanziale: l'ambientazione è un documento e si hanno a disposizione soli trenta minuti per trovare l'uscita .

Le sfide proposte sono di natura ben diversa rispetto a quanto ci si trova solitamente a dover gestire con Excel in ambito aziendale. In una, ad esempio, è stato chiesto di realizzare una slot machine popolata di emoji e con un sistema di tracciamento dei punti. Un'altra nel simulare una regata di yatch partendo da una tabella con dati relativi a direzione e forza del vento. In un'altra ancora nel dar vita a un gioco platform organizzato su più livelli. Nel filmato qui sotto la All-Star Battle, le cui creazioni sono state rese disponibili per il download.

Tutte le informazioni a proposito della Financial Modeling World Cup sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale. Il portale permette inoltre di iscriversi al torneo FMWC Open 2022 che metterà in palio premi dal valore complessivo di 10.000 dollari. Si svolgerà in quattro round tra ottobre e novembre, c'è tutto il tempo per farsi trovare pronti. Questo il trailer.

Il canale YouTube di Financial Modeling World Cup conta poco meno di 16.000 iscritti, qualche decina di video pubblicati in un anno e circa mezzo milione di visualizzazioni, ma il contatore è tutta probabilità destinate a salire in futuro grazie alla copertura mediatica ricevuta. Un'iniziativa che ci fa piacere segnalare anche su queste pagine, per sottolineare come i confini del mondo eSports possano includere ben di più rispetto ai titoli tradizionali del mondo gaming come League of Legends, CS:GO e DOTA 2.