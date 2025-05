Engie blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi: scopri l'offerta valida fino a OGGI

Engie ti propone ancora per oggi l'offerta Energia PuntoFisso con cui bloccare i prezzi di luce e gas per 12 mesi. Questo significa avere tariffe chiare, nessuna sorpresa in bolletta e soprattutto un risparmio considerevole su base annuale. Sai esattamente quanto spenderai, senza sorprese e senza stress.

I prezzi bloccati dell'offerta Engie

Con Engie, per l'energia elettrica avrai un prezzo monorario super competitivo: 0,1254 €/kWh, fisso per un anno intero. Per il gas naturale, invece, pagherai solo 0,475 €/smc, anche questo bloccato. Le spese di commercializzazione sono di 6 euro al mese, sia per la luce che per il gas, con un piccolo extra di 0,00795 €/smc per il gas.

Tutta l'energia elettrica è 100% green proveniente da fonti rinnovabili certificate, come impianti fotovoltaici e pale eoliche. La gestione dell'offerta è completamente digitale: la attivi online, non devi cambiare contatore, non è richiesto l'intervento di nessun tecnico in casa tua e potrai verificare il tutto direttamente dall'app o dalla tua area riservata sul sito web. Il servizio clienti sarà pronto a rispondere a ogni dubbio anche su WhatsApp, sempre attivo e disponibile.

La bolletta ti sarà inviata via email e potrai pagarla automaticamente scegliendo l'addebito sul conto corrente. Insomma, Engie con l'offerta Energia PuntoFisso vuole regalarti risparmio, più tempo per vivere e meno tempo da perdere. Bloccala adesso, hai tempo fino a oggi.

