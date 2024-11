Elon Musk: "X non è ancora una piazza digitale né una banca"

Due anni fa, quando Elon Musk fu costretto ad acquistare Twitter, dichiarò che il suo obiettivo era trasformare la piattaforma in due cose principali: una sorta di "piazza digitale" e una vera e propria "app per tutto." Tuttavia, a oggi, Musk sembra aver fallito entrambi questi propositi.

L’idea originale di X, come ora si chiama Twitter, era quella di creare uno spazio in cui tutti potessero interagire e discutere liberamente, una piattaforma aperta a diverse opinioni senza inclinazioni politiche specifiche. Contrariamente a questo progetto, la piattaforma si è trasformata, secondo alcuni osservatori, in uno strumento politico nelle mani di Musk, più che in uno spazio neutrale.

Piuttosto che “infastidire allo stesso modo sia l'estrema destra che l'estrema sinistra,” come Musk sosteneva di voler fare, X sembra essere sempre più orientato verso determinate posizioni, a favore di specifiche correnti politiche, al punto che Musk potrebbe essere talmente concentrato nel sostenere Donald Trump da aver quasi dimenticato che, ad oggi, X sarebbe dovuto diventare una vera e propria banca digitale.

L'obiettivo di X un anno fa

Un anno fa, durante un incontro interno con il team di X, Musk dichiarò che sarebbe stato sorprendente se entro la fine del 2024 la piattaforma non fosse riuscita a gestire “tutta la vita finanziaria di una persona”.

In altre parole, l’obiettivo era quello di offrire una vasta gamma di servizi finanziari, tanto da poter competere con le banche tradizionali. Il primo passo per realizzare questa visione è la creazione di una funzione di pagamento simile a Venmo, un sistema di trasferimento di denaro rapido e pratico tra gli utenti, ancora in fase di sviluppo.

Al momento, X ha già ottenuto le licenze per operare come trasmettitore di denaro in 38 stati americani, tra cui la California. Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo di gestire completamente i servizi finanziari, manca ancora l'approvazione di stati chiave come New York. Senza l'autorizzazione di queste giurisdizioni, la trasformazione di X in una piattaforma finanziaria completa appare ancora lontana.