Elon Musk offre 97,4 miliardi di dollari per il controllo di OpenAI

Elon Musk, dopo aver fallito in precedenti tentativi legali di influenzare OpenAI, ora sta guidando un gruppo di investitori in un'offerta da 97,4 miliardi di dollari per acquisire la società. Il Wall Street Journal ha riferito che un consorzio di investitori, guidato da Elon Musk, sta tentando di acquistare l'organizzazione non-profit che controlla OpenAI. L'avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha presentato oggi la proposta di acquisizione al consiglio di amministrazione di OpenAI. Il consorzio di investitori di Musk include la sua stessa società, xAI, così come Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC e Ari Emanuel, CEO della società di Hollywood Endeavor.

Se l'accordo dovesse avere successo, Elon Musk potrebbe fondere xAI con OpenAI. Come affermato Musk in una dichiarazione: "È tempo che OpenAI torni a essere la forza open source e incentrata sulla sicurezza per sempre che era una volta. Faremo in modo che ciò accada". Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha contrastato la proposta di acquisizione offrendo di acquistare X di Musk (precedentemente noto come Twitter) per circa 9,74 miliardi di dollari (un decimo della proposta di Musk per OpenAI).

Elon Musk: OpenAI Nonprofit non ha ancora dato il proprio parere

Il Consiglio di amministrazione di OpenAI Nonprofit è attualmente composto dai direttori indipendenti Bret Taylor (presidente), Adam D’Angelo, la dott. ssa Sue Desmond-Hellmann, Zico Kolter, il generale in pensione dell'esercito statunitense Paul M. Nakasone, Adebayo Ogunlesi, Nicole Seligman, Fidji Simo e Larry Summers, oltre al CEO di OpenAI Sam Altman. Altman ha già espresso la sua posizione in merito alla proposta di acquisizione di Musk. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione di OpenAI Nonprofit non ha ancora risposto. La scorsa settimana, CNBC ha riferito che SoftBank prevede di investire circa 40 miliardi di dollari nel ramo capped-profit di OpenAI. Le valutazioni pre-money e post-money nei prossimi 12-24 mesi sono stimate rispettivamente di 260 miliardi di dollari e di 300 miliardi di dollari.

Infine, il mese scorso, OpenAI ha annunciato piani per costruire infrastrutture AI negli Stati Uniti su una scala senza precedenti. Il CEO di SoftBank, Masayoshi Son, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison di Oracle hanno annunciato The Stargate Project. Si prevede un investimento di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per costruire una nuova infrastruttura AI negli Stati Uniti.