Uno dei principali pericoli dell’intelligenza artificiale è la capacità di generare video falsi che, se non opportunamente etichettati, possono causare gravi danni, specialmente in periodi elettorali. Se anche figure di spicco del settore tecnologico vengono ingannate, la situazione diventa ancora più allarmante.

Come riportato dal New York Times, venerdì sera Elon Musk ha condiviso una versione modificata con l'IA di un video della campagna elettorale di Kamala Harris. In questo video alterato, la candidata democratica afferma: "Io, Kamala Harris, sono la vostra candidata democratica alla Presidenza perché Joe Biden ha finalmente mostrato la sua senilità durante il dibattito", aggiungendo poi che "sono l'apoteosi della diversità, quindi se criticate qualcosa che dico, siete sia maschilisti che razzisti".

Infine, conclude dicendo: "Sono una marionetta del Deep State e sono stata addestrata per quattro anni dal campione delle marionette Joe Biden". Ovviamente, si tratta di un falso, con la voce della Vicepresidente degli Stati Uniti manipolata tramite l'intelligenza artificiale.

Elon Musk ha ritrattato dopo aver pubblicato il video falso su X

Il fatto preoccupante è che questo video è stato pubblicato da Elon Musk su X, la cui politica interna stabilisce che gli utenti "non possono condividere contenuti multimediali sintetici, manipolati o fuori contesto che potrebbero ingannare o confondere le persone e causare danni". Nonostante queste regole, il post è rimasto visibile per tutto il fine settimana, raggiungendo oltre 11 milioni di visualizzazioni senza essere etichettato come "Contenuto Generato dall'IA", come richiesto dalle norme di X.

Solo dopo che il caso ha suscitato clamore, Musk ha ritrattato, sostenendo che si trattava di una "parodia". Questa affermazione è stata fatta in risposta al governatore della California, Gavin Newsom, uno dei principali candidati alla Vicepresidenza in caso di vittoria di Harris.

Questo episodio evidenzia il pericolo delle notizie false generate dall’intelligenza artificiale e l’importanza di una corretta etichettatura e regolamentazione dei contenuti online. La diffusione di video falsi può influenzare l'opinione pubblica e avere un impatto significativo sulla democrazia e sui processi elettorali.