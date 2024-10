Echo dot e Philips Hue: SOLO 29€ per il bundle top della Festa delle Offerte!

Reggiti forte, questa è davvero super: per la Festa Delle Offerte Prime puoi avere Echo Dot di 5a generazione e la lampadina intelligente Philips Hue a soli 29,99€ al posto dei canonici 54,98€! Questo ribasso del 45% è a tua disposizione solo per due giorni, quindi non perdere tempo.

Echo Dot: il tuo assistente personale

Cominciamo dall’Echo Dot! Con il suo design compatto e accattivante, questo dispositivo è molto più di un semplice altoparlante. È il tuo assistente personale che risponde a ogni tua richiesta. Vuoi sapere che tempo farà domani? Chiedi ad Alexa! Hai bisogno di un promemoria per il tuo appuntamento? Alexa è lì per aiutarti! Inoltre, grazie al suono migliorato, puoi ascoltare la tua musica preferita con una qualità audio che ti stupirà. E non dimentichiamoci delle routine quotidiane: puoi programmarle e far sì che il tuo Echo Dot gestisca tutto, dal risveglio al buon notte, tutto con un semplice comando vocale. È come avere un maggiordomo a casa!

Philips Hue White: illumina con stile la tua casa

Ma cosa sarebbe l’Echo Dot senza un’illuminazione intelligente? Qui entra in gioco la lampadina LED smart Philips Hue White. Compatibile con Alexa, questa lampadina ti consente di controllare l’illuminazione della tua casa semplicemente usando la voce. Vuoi creare un’atmosfera romantica con una luce calda? Basta dirlo! Vuoi una luce più brillante per concentrarti mentre lavori? Anche questo è possibile!

Echo Dot, insieme alla lampadina LED smart Philips Hue rappresentano un kit perfetto per chi desidera avvicinarsi al mondo della casa intelligente: fallo tuo per soli 29,99€ con il 45% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.