L'utility EarTrumpet per Windows è stata aggiornata

La gestione dei volumi su Windows non è mai stata particolarmente brillante, nonostante l'impegno profuso nel tempo da Microsoft per migliorare la situazione: di conseguenza, in molti si sono rivolti a utility di terze parti come EarTrumpet. Questa settimana, il suo sviluppatore ha rilasciato un aggiornamento che la porta alla versione 2.3.0.0.

EarTrumpet 2.3.0.0 è disponibile per il download

Stando a quanto si legge nel changelog, sono molte le novità introdotte con questo update. Anzitutto la possibilità di abilitare o disabilitare la regolazione del volume agendo sulla rotella di scorrimento del mouse (anche in modo selettivo quando il cursore si trova sopra l'icona dell'app). Poi, sono state aggiunte la voce "Impostazioni della community" tra le configurazioni con l'opzione per utilizzare la scala di volume logaritmica e una scorciatoia per raggiungere il meno contestuale classico, senza dimenticare la possibilità di impiegare il tasto Win per creare scorciatoie da tastiera personalizzate e un criterio di ordinamento alfabetico per le periferiche audio basato sulla lingua specifica.

In coda a quanto riportato sopra, l'immancabile elenco di bugfix intervenuto sulle criticità rilevate e al fine di migliorare la qualità generale del software, che si posiziona nella system tray. Negli screenshot qui visibili, la sua interfaccia.

Non si tratta di una utility qualunque. Lo scorso anno, EarTrumpet è stata premiata nella categoria Open Platform dei Microsoft Store Community Choice Awards. È riservata a quelle create dagli sviluppatori di terze parti con l'obiettivo di personalizzare l'esperienza offerta da Windows.

È possibile installarla sia su W11 sia sul più datato W10, attraverso lo store ufficiale dove è proposta in download gratuito. Va precisato che, sulla versione più recente del sistema operativo, potrebbe presto diventare obsoleta. Sono infatti in arrivo novità importanti sul fronte della gestione audio, già sottoposte a test nelle build di anteprima. Per ulteriori informazioni rimandiamo al repository dedicato su GitHub.