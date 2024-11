E-Light di Enel Energia: attiva l'offerta entro il 18/11 e risparmia 50€ il primo anno

L’offerta E-Light di Enel Energia è una soluzione pensata per chi cerca un’opzione semplice, conveniente e completamente digitale per la fornitura di energia elettrica e gas. Questa offerta punta a rendere più facile la gestione della bolletta e garantisce un prezzo bloccato per un anno, ideale per chi desidera un maggiore controllo sulle proprie spese energetiche. Con la possibilità di ottenere uno sconto di 50€ sul corrispettivo di commercializzazione del gas aderendo all'offerta E- Light Gas entro il 18 novembre.

Caratteristiche principali dell’pfferta E-Light

E-Light è un’offerta che si distingue per alcune caratteristiche che rendono la fornitura di energia elettrica più trasparente e pratica per i clienti. Tra le principali caratteristiche troviamo:

Prezzo bloccato per 12 mesi: Uno dei vantaggi principali di E-Light è il prezzo dell’energia e del gas bloccato per un anno. Questo significa che, indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi nel mercato dell’energia, il costo della componente energia e gas resterà invariato per tutta la durata del contratto, offrendo una maggiore controllo nelle spese.

Gestione 100% digitale: Con E-Light, Enel Energia semplifica la gestione dell’offerta rendendola completamente digitale: tutte le operazioni, dalle comunicazioni alle bollette, avvengono tramite l’app Enel Energia o attraverso l’area clienti online. Questo è un vantaggio per chi preferisce gestire il proprio contratto e le proprie spese in modo rapido e comodo, senza dover fare ricorso alla documentazione cartacea.

Energia da fonti rinnovabili: Enel Lights utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili. L’energia utilizzata proviene da fonti come il sole, il vento e l’acqua, rendendo l’offerta più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Bolletta chiara e trasparente: La bolletta E-Light è strutturata in modo da essere chiara e di facile comprensione, con tutte le informazioni necessarie per monitorare il consumo di energia. Questo aiuta a comprendere meglio la propria spesa e a evitare spiacevoli sorprese.

