Duolingo porta le videochiamate AI su Android

Duolingo, la piattaforma leader mondiale per l'apprendimento delle lingue, ha annunciato l'espansione della sua funzionalità di videochiamata basata sull'intelligenza artificiale sui dispositivi Android. Questa mossa coincide con il notevole aumento di studenti di mandarino sulla sua piattaforma. Tale crescita è stata alimentata dalle segnalazioni della chiusura delle attività di TikTok negli Stati Uniti e dalla crescente popolarità dell'app di social media cinese RedNote, un rivale emergente di TikTok. Secondo la redazione della CNBC, le azioni di Duolingo sono recentemente aumentate anche del 7%, poiché la società ha segnalato un aumento del 216% YoY (anno su anno) negli studenti di mandarino. Anche RedNote ha visto una notevole ascesa. In poco tempo è diventata l'app gratuita n. 1 sull'App Store di Apple, superando anche TikTok.

Duolingo: le possibili funzionalità AI introdotte su Android

Parlando della nuova funzionalità di videochiamata basata sull'intelligenza artificiale su Android, l’app consente agli studenti di impegnarsi in conversazioni realistiche e interattive con Lily, uno dei personaggi iconici di Duolingo. La funzionalità era precedentemente disponibile su iOS e per alcuni utenti Android, ma ora è stata estesa a tutti gli utenti dell’OS Google. Sia Android che iOS possono utilizzare la funzionalità di videochiamata basata sull'intelligenza artificiale in inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e italiano. Il supporto per giapponese e coreano arriverà presto.

Tra le altre funzionalità in arrivo su Android, sono previste le animazioni espressive. I dialoghi e le emozioni di Lily prenderanno infatti vita, rendendola un'interlocutrice più coinvolgente. Vi sono poi le trascrizioni delle videochiamate. Gli studenti possono concentrarsi sul parlare durante la chiamata, con la possibilità di rivedere la conversazione in seguito. Infine, Lily chiamerà gli utenti occasionalmente per incoraggiare una pratica regolare della lingua. Luis von Ahn, co-fondatore e CEO, ha affermato in un post: "Questa è la nostra funzionalità di pratica di conversazione più avanzata di sempre. Inoltre, fornisce il tipo di opportunità di apprendimento che in precedenza era disponibile solo per coloro che potevano permettersi di viaggiare o assumere un tutor". Naturalmente, per utilizzare la funzionalità AI Video Call con Lily, è necessario essere abbonati a Duolingo Max.