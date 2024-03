Drone pieghevole con Telecamera HD a META' PREZZO: applica il MEGA COUPON

Da oggi potrai immortalare le tue avventure come mai prima d'ora con il Drone Pieghevole con Telecamera HD Holy Stone! Al momento è disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, i coupon potrebbero terminare da un momento all'altro!

Drone Pieghevole con Telecamera HD Holy Stone: le modalità di utilizzo

Il Drone Pieghevole con Telecamera HD Holy Stone cattura bellissime foto e video 1080P con uno streaming fluido in tempo reale. La fotocamera può essere inclinata fino a 75° verso il basso durante il volo, consentendo prospettive nuove e uniche.

Ha numerose funzionalità per sbizzarrrivi in ogni modo: disegna la traiettoria di volo desiderata sullo schermo con la modalità Percorso di volo; usa semplici comandi vocali in inglese come "Decollo" e "Atterraggio" per controllare il drone con la funzione Controllo vocale; la funzione Gesture Control, invece, riconosce i gesti delle mani per scattare automaticamente foto o video.

Il quadricottero RC ha un sistema di flusso ottico costituito da una piccola fotocamera inferiore e un sensore a ultrasuoni, che filma e scansiona costantemente il terreno per aumentare la stabilità e la precisione in altitudine e in bilico.

Con due batterie incluse, goditi fino a 30 minuti di volo. Con un peso di soli 145 g, l'HS260 non richiede una licenza di pilota e può essere facilmente ripiegato e riposto nella resistente custodia da trasporto inclusa.

