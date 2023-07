Dominio .EU economico: con Serverplan ti costa solo 5€

Per affermare la propria presenza online in Europa, non c'è niente di meglio di un dominio .EU. Serverplan, a tal proposito, ha lanciato un'ottima offerta che ti permetterà di ottenerlo a soli 5 euro (+IVA) per il primo anno, valida su nuove registrazioni. Dopodiché il dominio si rinnoverà al costo di 13,33 euro.

Perché scegliere un dominio .EU per la tua azienda

Nel 2005 l'ICANN (ente internazionale con incarichi di gestione relativi alla rete Internet) ha approvato la gestione dei domini .EU, disponendo la gestione al Registro Eurid con sede a Bruxelles. Risultano, ad oggi, registrati oltre tre milioni di domini .EU.

Possono registrare un dominio .EU tutte le persone fisiche e le organizzazioni con residenza nell'Unione Europea: è la scelta adatta a coloro che vogliono trasmettere con la propria attività una visione sotto l'impronta dell'identità europea e dell'integrazione globale.

Serverplan non solo ti offre l'opportunità di registrare il tuo primo dominio .EU a soli 5 euro per il primo anno, ma garantisce anche strumenti extra inclusi gratuitamente: 1 casella da 1 GB, webmail, antivirus e antispam, gestione DNS, redirect, mail forward, blocco dominio, registrazione nameservers e privacy.

Se invece desideri un dominio .IT, puoi ottenerlo gratuitamente acquistando uno dei piani hosting proposti da Serverplan: i prezzi, in questo caso, partono da soli 24 euro all'anno per il piano Starterkit, mentre chi necessità di strumenti e funzionalità avanzate può contare su Enterprise Plus a 210 euro annui.

Approfitta della promozione, hai tempo fino al 28 luglio: registra il tuo primo dominio .EU a soli 5 euro per il primo anno e accresci il tuo target dando al tempo stesso un'impronta innovativa e internazionale al tuo progetto.

