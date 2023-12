DJI Pocket 2 Creator Combo: foto stabili e alta risoluzione, a un PREZZO OTTIMO!

Se stai cercando un'offerta niente male per appropriarti di un vero e proprio gioiello della tecnologia, la tua ricerca è finita! Infatti puoi aggiudicarti con questa offerta su Amazon una fotocamera stabilizzata ad alta risoluzione a un prezzo super ribassato! Stiamo parlando della DJI Pocket 2 Creator Combo.

Ebbene, proprio oggi su Amazon puoi acquistare in offerta la DJI Pocket 2 Creator Combo a soli 409€, ovvero con un doppio sconto! Stiamo parlando di ben 100€ in meno rispetto al prezzo originale, e ben 50€ sotto al prezzo più basso registrato di recente!

Tecnologia, stabilità, e Arte!

Questo piccolo gioiellino è tascabile! Puoi portarla in mano, in borsa o in tasca, e andare ovunque. Ti permetterà quindi di usufruirne durante un viaggio o altrove, per immortalare i tuoi attimi irripetibili.

Questa si avvale di un meccanismo a tre assi che stabilizza la fotocamera per video fluidi in movimento. La DJI Pocket 2 Creator Combo è straordinaria anche per foto creative come scatti manuali a lunga esposizione. Dispone inoltre di Sensore 1/1,7”, con Foto 64 MP, Video in 4K/60 fps, Hybrid AF 2.0, e cattura anche l'audio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.