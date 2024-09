Disney+: le serie TV da non perdere a settembre 2024

La stagione autunnale di Disney+ comincia con alcune serie TV molto interessanti che ti consigliamo di tenere d'occhio. Prima di iniziare con la nostra lista, ti ricordiamo che puoi abbonarti scegliendo il piano Standard o Premium annuale in modo da risparmiare ben 2 mesi sul prezzo del tuo abbonamento.

Agatha All Along: partiamo da quella che è indiscutibilmente la serie TV più attesa del mese, lo spin-off Marvel di WandaVision che, come suggerisce il nome, si concentrerà sull'iconico personaggio di Agatha Harkness. La serie andrà in onda dal 19 settembre. In Vogue The 90s è invece una interessante docuserie incentrata sulla moda degli anni '90 con il punto di vista fornito da importanti direttori di Vogue. Sarà in onda dal 13 settembre. LEGO Pixar BrickToons: per i più piccoli, ma sinceramente non solo loro, ecco una serie animata che mette insieme i personaggi più amati dei film Disney e Pixer in formato mattoncino. La messa in onda è prevista dal 4 settembre. Only Murders in The Building (stagione 4): parliamo di una stagione già iniziata, ma che prosegue appunto per tutto settembre con gli episodi settimanali pubblicati ogni martedì. Il ritorno degli investigatori amatoriali più amati del catalogo Disney+.

Oltre a queste ci saranno naturalmente anche altre sorprese, oltre che nuovi episodi di show già in via di svolgimento. Non perderti niente di tutto questo, oltre al catalogo già disponibile, su Disney+ abbonandoti ai piani annuali Standard o Premium per risparmiare 2 mesi sul costo dell'abbonamento.

