Disney+ abbraccia la tecnologia HDR10+: un nuovo standard

Disney+ si unisce al gruppo sempre più ampio di piattaforme di streaming che scelgono HDR10+, una tecnologia avanzata progettata per offrire una qualità visiva superiore grazie a un’alta gamma dinamica. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa del CES 2025, dove Marc Finer di Communication Research Inc., in rappresentanza di HDR10+ Technologies LLC, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Disney+ nell’ecosistema HDR10+.

HDR10+ si distingue per una serie di vantaggi significativi, tra cui una luminosità e un contrasto migliorati, una standardizzazione affidabile, facilità di implementazione, certificazioni globali e l’assenza di costi di licenza. Questi aspetti rendono la tecnologia sempre più attraente per produttori e piattaforme.

Disney+ si aggiunge a un elenco prestigioso di servizi che già utilizzano HDR10+, tra cui Prime Video, Paramount+, YouTube, Hulu e Apple TV+. Questo consolidamento rafforza ulteriormente la posizione di HDR10+ nel mercato dello streaming e dell’intrattenimento.

Non solo Disney+: ecco altri annunci relativi all'HDR 10+

Durante il CES 2025, sono stati presentati altri sviluppi rilevanti legati a questa tecnologia. Nel settore del gaming, Electronic Arts ha lanciato Dragon Age: The Vailguard, il primo gioco EA a supportare HDR10+, garantendo un’esperienza visiva più immersiva per i giocatori su PC e monitor compatibili. Nel campo delle GPU, Intel ha annunciato che le sue ultime schede grafiche ARC integreranno HDR10+ in quasi 30 nuovi prodotti, aumentando le possibilità di utilizzo di questa tecnologia.

Anche il settore dell’intrattenimento in volo sta adottando HDR10+: Panasonic Avionics ha certificato i suoi nuovi display per migliorare la qualità visiva a bordo degli aerei. Inoltre, HDR10+ si prepara a rivoluzionare la televisione del futuro. Gray Media utilizza già questa tecnologia per le sue trasmissioni, mentre NBC 4 New York sta sperimentando trasmissioni in HDR10+.

L’adozione di HDR10+ da parte di un leader come Disney+ sottolinea l’importanza crescente di questa tecnologia per garantire agli utenti un’esperienza visiva di qualità superiore, segnando un ulteriore passo avanti verso standard visivi sempre più innovativi.