Dire "grazie" e "per favore" a ChatGPT costa milioni ad OpenAI: incredibile spreco energetico

Le interazioni digitali stanno assumendo un nuovo significato economico, come rivelato dal CEO di OpenAI, Sam Altman. Durante un recente scambio su X, Altman ha scherzato sui “decine di milioni di dollari” spesi a causa delle espressioni di cortesia come “per favore” e “grazie” utilizzate dagli utenti con ChatGPT. Questa affermazione, pur con una nota ironica, ha acceso il dibattito sull’economia dell’intelligenza artificiale e sui suoi costi nascosti.

Sebbene Altman non abbia fornito dettagli precisi sui costi, la comunità tecnologica ha iniziato a riflettere su come ogni interazione con un sistema avanzato come GPT-4 comporti un consumo significativo di risorse computazionali. Questo aumento del carico sui server si traduce in costi operativi più elevati, che includono spese energetiche e infrastrutturali. Il fenomeno, apparentemente marginale, sottolinea come ogni input digitale abbia un costo concreto, sia economico che ambientale.

Impatto ambientale e sostenibilità sono altri temi chiave sollevati da questa discussione. Ricercatori dell’Università della California hanno stimato che la generazione di 100 parole con GPT-4 consuma l’equivalente di tre bottiglie d’acqua, utilizzate per il raffreddamento delle infrastrutture. Persino una semplice risposta come “prego” richiede circa 45 ml di acqua. Questo dato evidenzia come anche le interazioni più banali possano avere un’impronta ambientale rilevante.

Nuove sfide per l’intelligenza artificiale

Oltre ai costi operativi, OpenAI modelli di ragionamento più avanzati

La trasparenza sui costi e la sostenibilità ambientale sono destinate a diventare temi centrali nel dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale OpenAI

Con l’evoluzione di tecnologie come ChatGPT