Diffusore BOSE professionale impermeabile: sconto interessante per poco tempo!

Se stai cercando un diffusore portatile Bluetooth che combini qualità del suono eccellente, durata e design elegante, il Bose SoundLink Flex è la scelta ideale e oggi ti costa solamente 143,38€ grazie al 16% di sconto Amazon!

Questo diffusore wireless impermeabile è progettato per resistere agli elementi esterni, rendendolo perfetto per qualsiasi avventura.

Suono potente e chiaro

Il Bose SoundLink Flex offre un suono incredibilmente ricco e bilanciato, che ti permette di godere di ogni nota e sfumatura della tua musica preferita. Grazie alla tecnologia proprietaria di Bose, questo diffusore garantisce bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini, il tutto in un design compatto. Uno degli aspetti più notevoli del Bose SoundLink Flex è la sua resistenza. Questo diffusore è costruito per durare, con un design resistente agli urti e una certificazione IP67 che garantisce la protezione contro polvere e acqua. Puoi portarlo con te in spiaggia, in montagna o semplicemente nel tuo giardino senza preoccuparti di danni accidentali.

Con un peso di soli 600 grammi, il Bose SoundLink Flex è estremamente portatile. La sua batteria offre fino a 12 ore di riproduzione continua, permettendoti di ascoltare la tua musica per un'intera giornata senza dover ricaricare. Inoltre, il diffusore è dotato di un pratico cinturino integrato, che facilita il trasporto ovunque tu vada. Inoltre, il diffusore supporta l'assistente vocale del tuo smartphone, permettendoti di controllare la tua musica con semplici comandi vocali.

Non aspettare, porta la tua musica ovunque con il Bose SoundLink Flex a soli 143,38€ grazie al 16% di sconto applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.