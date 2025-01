Deumidificatore da 12 litri: rende sana l'aria di tutta la tua casa

Un'aria sana e asciutta è fondamentale per il benessere di ogni casa. Il deumidificatore HOMCOM da 12 litri è il dispositivo ideale per mantenere un ambiente confortevole, riducendo l'umidità e prevenendo problemi legati a muffe, allergeni e cattivi odori. Grazie alle sue 5 modalità, 2 velocità e un design moderno nei colori bianco e nero, si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza domestica.

Potentissimo deumidificatore versatile e risolutivo

Con una capacità di estrazione fino a 12 litri d’acqua al giorno, questo deumidificatore è perfetto per stanze di medie dimensioni. Aiuta a mantenere il giusto livello di umidità, migliorando la qualità dell’aria e prevenendo la formazione di muffe. Tra le sue cinque modalità, la funzione automatica regola i livelli di umidità in base alle condizioni ambientali, mentre la modalità continua è ideale per gli ambienti particolarmente umidi. La modalità per asciugatura bucato velocizza il processo di asciugatura dei vestiti nei giorni piovosi, la modalità silenziosa è perfetta per le ore notturne o per gli spazi di lavoro, e la ventilazione consente un efficace ricircolo dell’aria.

Le due velocità regolabili permettono di scegliere tra un funzionamento rapido o silenzioso, adattandosi così alle necessità quotidiane. Inoltre, il timer programmabile fino a 24 ore consente di personalizzare il funzionamento del dispositivo, ottimizzando i consumi energetici e garantendo il massimo comfort. Il design moderno ed elegante, nei toni del bianco e nero, si integra facilmente in qualsiasi arredamento. Le dimensioni compatte rendono il deumidificatore semplice da spostare e posizionare ovunque sia necessario.

Il deumidificatore HOMCOM è più di un semplice elettrodomestico: è un investimento per il benessere della tua casa e della tua famiglia. Scoprilo a soli 127,45€ con il 15% di sconto attivo su eBay.

