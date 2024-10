De'Longhi Sfornatutto: il tuo fornetto elettrico ECONOMICO per cucinare leccornie

Per gli appassionati di cucina, il forno è un alleato fondamentale, e il De'Longhi Sfornatutto offre tutto il necessario per un’esperienza di cottura precisa e versatile a soli 104,99€ grazie al 48% di sconto!

Compatto ma potente, questo forno elettrico ha una capacità di 14 litri, il che lo rende perfetto per cucine di ogni dimensione e per chi cerca prestazioni eccellenti in un design semplice.

Versatilità con 5 funzioni di cottura

Questo forno è dotato di 5 funzioni di cottura tra cui riscaldamento tradizionale, cottura ventilata, grill, funzione scongelamento e mantenimento in caldo. Con questa varietà, puoi preparare tutto, dalle lasagne croccanti ai dolci soffici, fino al pollo arrosto, con una cottura sempre perfetta. Il timer integrato e la funzione di spegnimento automatico sono ideali per evitare errori di cottura e dedicarsi ad altre preparazioni. Basta impostare il timer e dedicarsi ad altre attività in cucina senza preoccuparsi di bruciare i piatti. Una caratteristica che rende questo forno ancora più pratico per chi cucina a più riprese o ha poco tempo.

Grazie al termostato regolabile, puoi impostare la temperatura ideale per ogni ricetta, mentre la luce interna ti consente di monitorare la cottura senza aprire lo sportello, mantenendo costante la temperatura interna. È perfetto per i piatti che richiedono una cottura uniforme e costante. Le dimensioni di 52x41x26 cm lo rendono compatto ma spazioso all'interno, con un rivestimento antiaderente che facilita la pulizia anche dopo le preparazioni più elaborate. Questo forno elettrico è pensato per chi ama cucinare senza dover poi affrontare lunghi momenti di pulizia, una caratteristica essenziale per chi trascorre tanto tempo ai fornelli.

Il De'Longhi Sfornatutto è l’alleato perfetto per chi ama una cucina pratica, creativa e di qualità: acquistalo oggi a soli 104,99€ grazie al 48% di sconto.

