DeepL Voice: la traduzione in tempo reale ora è anche su Zoom e con nuove lingue

La comunicazione globale sta vivendo una trasformazione grazie a DeepL Voice, la soluzione avanzata che sta ridefinendo il concetto di traduzione in tempo reale nelle aziende internazionali.

Con l’introduzione di nuove lingue supportate, l’integrazione con Zoom Meetings e una serie di funzionalità innovative dedicate alle trascrizioni, la piattaforma si afferma come punto di riferimento per chi desidera abbattere le barriere linguistiche nelle riunioni virtuali e favorire una collaborazione efficace tra team globali.

Affrontare le barriere linguistiche

Lanciata a novembre 2024 dall’azienda tedesca DeepL, questa tecnologia sta rapidamente conquistando un ruolo centrale nel panorama delle comunicazioni multilingue aziendali. La capacità di generare sottotitoli istantanei durante i meeting online e di offrire traduzioni immediate tramite applicazione mobile rappresenta una risposta concreta a una delle sfide più sentite dalle organizzazioni moderne.

Una recente ricerca condotta dalla stessa DeepL rivela che il 70% delle imprese americane si trova spesso a dover fronteggiare difficoltà operative legate alle barriere linguistiche, mentre il 61% delle aziende riconosce che tali ostacoli rappresentano un freno alla crescita internazionale.

Nuove lingue disponibili

Uno degli aggiornamenti più significativi di DeepL Voice riguarda l’espansione delle nuove lingue disponibili. L’aggiunta del Mandarino – una delle lingue più parlate al mondo – rappresenta un traguardo fondamentale per la piattaforma, che ora offre anche il supporto per Ucraino e Romeno.

Queste si affiancano a una già ricca selezione che comprende Inglese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Svedese, Olandese, Francese, Turco, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo e Italiano. Per quanto riguarda i sottotitoli nelle riunioni virtuali, il servizio ha ampliato il proprio raggio d’azione a 35 lingue, includendo anche Vietnamita ed Ebraico, e dimostrando così una chiara volontà di rendere le comunicazioni accessibili a un pubblico sempre più eterogeneo.

Scaricare le trascrizioni complete delle riunioni virtuali

Un’altra novità particolarmente apprezzata dagli utenti è la possibilità di scaricare le trascrizioni complete delle riunioni virtuali, comprensive delle relative traduzioni.

Questa funzione non solo facilita il follow-up delle attività, ma consente anche una più agevole condivisione delle informazioni tra i partecipanti, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la collaborazione tra team dislocati in diversi Paesi. Tuttavia, la gestione di documenti di grandi dimensioni richiederà alle aziende un approccio organizzato e strumenti adeguati per garantire efficienza e sicurezza.

Integrazione con Zoom

Il vero elemento di discontinuità introdotto da DeepL Voice è rappresentato dall’imminente integrazione con Zoom. Dopo aver già stretto una partnership con Microsoft Teams, la piattaforma si posiziona come alternativa credibile e innovativa rispetto alle soluzioni di traduzione native offerte dai principali attori nel settore delle videoconferenze. Questa strategia permette a DeepL di presidiare le due piattaforme più utilizzate a livello globale, offrendo un servizio di traduzione altamente specializzato e preciso.