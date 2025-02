Deep Research: OpenAI annuncia nuovo agente AI

OpenAI ha annunciato Deep Research, un nuovo agente AI che utilizza le capacità di ragionamento del modello o3 per sintetizzare grandi quantità di informazioni web. Gli utenti di ChatGPT potranno utilizzare la funzionalità Deep Research per completare attività di ricerca in più fasi. Gli utenti del piano ChatGPT Pro possono accedere a questa funzionalità a partire da oggi con 100 query al mese. Questa nuova funzionalità arriverà per gli utenti ChatGPT Plus e Team nel prossimo futuro, mentre gli utenti del livello ChatGPT Free avranno accesso a questa funzionalità in seguito.

In generale, gli analisti di ricerca impiegano diverse ore per trovare, analizzare e sintetizzare centinaia di fonti online per creare un report di ricerca. ChatGPT Deep Research ora può svolgere lo stesso compito in pochi minuti. Questa nuova funzionalità è stata addestrata su attività del mondo reale che richiedono l'uso di browser e strumenti Python. Il report finale di Deep Research avrà citazioni chiare e un riepilogo del suo ragionamento. OpenAI afferma che questa funzionalità sarà davvero efficace nel trovare informazioni di nicchia e non intuitive che richiederebbero la navigazione di diversi siti web.

Deep Research: presto verranno aggiunte anche immagini e grafici

Gli utenti di ChatGPT possono sfruttare la nuova funzione Deep Research in diversi modi. Possono ad esempio inserire la query e poi cliccare sul tasto dedicato. Inoltre, sarà possibile allegare file o fogli di calcolo per fornire più contesto alla richiesta. Una volta avviata l’analisi dell’AI, l’utente visualizzerà una barra laterale che mostrerà un riepilogo dei passaggi, seguiti e delle fonti consultate. Il processo può richiedere dai 5 ai 30 minuti, a seconda della complessità della ricerca. Quando il report sarà pronto, l’utente riceverà una notifica. Per ora, il risultato sarà un report testuale all'interno della chat. Ma nelle prossime settimane verranno aggiunti anche immagini, grafici e altri strumenti visivi per rendere le informazioni ancora più chiare e intuitive. In futuro, sarà anche possibile collegare ChatGPT a fonti di dati specializzate per ottenere risposte ancora più precise e personalizzate.

Deep Research ha il potenziale per ridurre significativamente il tempo dedicato alle attività di ricerca. La sua capacità di sintetizzare informazioni e fornire citazioni potrebbe essere una risorsa preziosa per molti utenti. Chi fosse interessato può ottenere maggiori informazioni visitando il sito ufficiale di OpenAI.