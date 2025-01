DaVinci Resolve 19.1.3: update con tante novità e ottimizzazioni

Blackmagic Design ha rilasciato la versione 19.1.3 di DaVinci Resolve, il celebre software professionale per l'editing video, la correzione del colore, gli effetti visivi e la post-produzione audio. Questo aggiornamento introduce diverse migliorie e risolve problemi segnalati dagli utenti, garantendo un’esperienza ancora più stabile e performante.

Tra le novità principali spicca la soluzione ai problemi legati alla gestione della cache. In particolare, la funzione di eliminazione della cache ora opera correttamente anche in presenza di transizioni, migliorando il flusso di lavoro. Sono stati inoltre risolti alcuni bug relativi alla visualizzazione delle anteprime in Fusion e al caricamento dei clip AAF, offrendo una maggiore coerenza nell’interfaccia.

Un aspetto significativo di questo aggiornamento riguarda la stabilità complessiva del software. DaVinci Resolve 19.1.3 è stato ottimizzato per ridurre i crash, in particolare su sistemi Windows dotati di processori AMD di generazione precedente. Questo intervento assicura un funzionamento più affidabile anche su hardware meno recente.

Un’altra importante aggiunta è il supporto per i file ARRI Alexa 265, ampliando la compatibilità del software con formati video di alta qualità utilizzati nel settore cinematografico e professionale. Infine, l'aggiornamento affronta una serie di problematiche minori segnalate dalla community, tra cui difficoltà con la sincronizzazione audio, problemi nei keyframe e alcune anomalie relative all’utilizzo delle scorciatoie da tastiera. Questi miglioramenti puntano a semplificare l’utilizzo quotidiano del software, garantendo un flusso di lavoro più lineare.

Con la versione 19.1.3, Blackmagic Design conferma il suo impegno nell’ascoltare i feedback degli utenti e nel mantenere DaVinci Resolve all’avanguardia tra i software di post-produzione. L’aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi compatibili e rappresenta un passo avanti significativo verso una piattaforma sempre più fluida e affidabile per i creatori di contenuti.