DaVinci Resolve 19.1.2: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Blackmagic Design ha rilasciato la versione 19.1.2 di DaVinci Resolve, portando con sé una serie di miglioramenti che incrementano la stabilità e risolvono diversi problemi riscontrati dagli utenti. Questo aggiornamento è particolarmente indicato per chi desidera un’esperienza d’uso più fluida e priva di ostacoli.

Tra le principali novità di questa versione, è stata affrontata una problematica legata ai dongle di licenza su alcuni sistemi Windows. Molti utenti avevano segnalato difficoltà nell’utilizzo corretto del software, ora risolte grazie a questa patch.

In ambito audio, è stata eliminata un’anomalia che coinvolgeva i livelli sonori nei clip con effetti e dissolvenze applicati. Questo intervento permette un controllo più accurato dei parametri audio senza interruzioni o errori. Un altro miglioramento importante riguarda il crash che si verificava durante l’uso della stabilizzazione del giroscopio in alcuni file BRAW. Questa funzionalità ora funziona in maniera più affidabile, offrendo maggiore sicurezza durante la post-produzione.

È stata inoltre risolta un’incongruenza legata alla disattivazione delle composizioni Fusion. In precedenza, disattivare una macro poteva comportare l’interruzione involontaria dell’intera composizione, un problema ora risolto per garantire una maggiore continuità nel flusso di lavoro. Per quanto riguarda i file OpenEXR, è stato corretto un errore che causava la visualizzazione di date di acquisizione errate nei metadati, migliorando così la gestione delle informazioni legate ai progetti.

Infine, è stato affrontato un problema legato ai conflitti di denominazione dei file DRFX, che poteva creare difficoltà durante l’esportazione dei progetti. Questo aggiornamento semplifica la gestione dei file, evitando errori di sovrapposizione.

Oltre alle correzioni specifiche, l’aggiornamento 19.1.2 apporta miglioramenti generali alle prestazioni e alla stabilità del software, rendendolo più reattivo e affidabile. Per tutti coloro che utilizzano DaVinci Resolve, è consigliabile installare questa versione per usufruire delle nuove ottimizzazioni e risolvere eventuali problemi pregressi.