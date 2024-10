Dash Cam Pro Plus: massima sicurezza in auto e SUPER idea regalo

Ti è mai capitato di ritrovare la tua auto ammaccata senza sapere perché? Oppure di essere vittima di un incidente mentre sei in auto e aver bisogno di ricostruire esattamente la dinamica? Da oggi, installando la Dash Cam Pro Plus+ 70mai avrai sempre un "occhio vigile" sulla tua guida e sulla strada per soli 80,47€.

Dash Cam Pro Plus: il meglio possibile per la sicurezza in auto

Questa dashcam Full HD è versatile e avanzata, e offre una soluzione completa per la sicurezza del tuo veicolo. Grazie alla sua doppia fotocamera anteriore e posteriore, registra video ad altissima risoluzione, catturando ogni dettaglio con chiarezza sorprendente. Lo schermo LCD IPS da 2 pollici facilita la visualizzazione e la gestione delle registrazioni, mentre le funzionalità Wi-Fi e GPS integrate offrono comodità e praticità per un'esperienza di guida più sicura.

Uno dei principali vantaggi di avere una dash cam è la sicurezza che offre nel registrare ciò che accade intorno alla tua auto, sia mentre sei alla guida che quando il veicolo è parcheggiato. In caso di incidente, avere una registrazione video chiara può essere cruciale per ricostruire l'evento e determinare le responsabilità. La dash cam registra in Ultra Full HD a 1944P, con un angolo di visione ampio che permette di catturare una vasta area della strada. Inoltre, la visione notturna avanzata assicura riprese dettagliate anche al buio, aiutando a documentare incidenti o atti vandalici durante la notte. Come se non bastasse, è dotata di ADAS (Advanced Driver Assistance System), un sistema avanzato di assistenza alla guida che avvisa in caso di cambi di corsia improvvisi o di potenziali collisioni con il veicolo che precede, aumentando il livello di sicurezza durante la guida.

Spendi solamente 80,47€ per avere la Dash Cam Pro Plus+ con schermo Ultra Full HD al minimo storico per avere sicurezza in auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.