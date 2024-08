D-ID lancia tool di traduzione video AI con clonazione vocale

La piattaforma di creazione video D-ID ha recentemente rilasciato uno strumento per tradurre video in altre lingue utilizzando tecnologie AI. La particolarità di questo tool è la capacità di clonare la voce del parlante e modificare i movimenti delle labbra per adattarli alle parole tradotte. La tecnologia AI Video Translate appena lanciata dall'azienda è attualmente offerta gratuitamente agli abbonati D-ID. In totale, ci sono 30 lingue attualmente disponibili, tra cui arabo, mandarino, giapponese, hindi, spagnolo e francese. Un abbonamento D-ID parte da 56 dollari all'anno per il suo piano più economico e il numero più piccolo di crediti da utilizzare per le funzionalità AI. Il piano più costoso, prima di passare ai piani aziendali è di 1.293 dollari all'anno.

D-ID: tool di doppiaggio farà risparmiare gli utenti

Secondo D-ID, AI Video Translate potrebbe aiutare i clienti a risparmiare sui costi di localizzazione quando ridimensionano le loro campagne a un pubblico globale in aree come marketing, intrattenimento e social media. La tecnologia competerà con altre soluzioni sia per il doppiaggio che per i video AI. Per anni, le tecnologie di doppiaggio hanno reso più facile per gli spettatori di video ascoltare l'audio nella propria lingua. Tuttavia, queste erano spesso erano inaccessibili per i creator più piccoli. Ciò è cambiato man mano che le aziende hanno migliorato l'accesso alla tecnologia. Ad esempio, YouTube ha rilasciato una funzionalità audio multilingue progettata per aiutare i suoi creator a connettersi con un pubblico più ampio. Il noto creator MrBeast è stato tra i primi ad adottarla, avendo utilizzato la tecnologia per tradurre molti dei suoi video in altre 11 lingue.

D-ID afferma che la sua nuova tecnologia di traduzione video sarà disponibile tramite D-ID Studio e la sua API. Sul suo sito web offre anche una prova di un mese e varie demo. L'azienda afferma che i video possono avere una durata compresa tra 10 secondi e 5 minuti. Inoltre, le dimensioni del file devono essere inferiori a 2 GB. Infine, tale strumento funziona con una sola persona nell'inquadratura. Per ottenere risultati migliori, questa deve essere rivolta verso la telecamera con il viso visibile in ogni momento.