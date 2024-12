Cyd: ecco il tool che permette di cancellare la propria attività su X

Stanco della crescente negatività e tossicità presenti su X, il programmatore Micah Lee ha sviluppato Cyd, uno strumento innovativo per consentire agli utenti di gestire i propri dati e contenuti sulla piattaforma. Lee, bannato dalla piattaforma per aver condiviso un link che monitorava il jet privato di Elon Musk, ha trasformato la sua esperienza personale in una motivazione per creare un’applicazione che restituisca agli utenti il controllo sui loro dati.

L’idea di Cyd ha preso forma quando Lee, dopo essere stato espulso da X, ha deciso di cancellare definitivamente il proprio account. Questo gesto radicale lo ha portato a riflettere sulla mancanza di strumenti che permettano agli utenti di difendere la propria privacy e di gestire i propri contenuti in modo più flessibile.

Così è nata Cyd: un’app che consente di archiviare, modificare o cancellare i propri tweet in maniera selettiva. La versione gratuita permette agli utenti di scaricare e rimuovere tutti i propri post in modo automatico, mentre quella premium, al costo di 36 dollari all’anno, offre funzionalità avanzate come la possibilità di eliminare tweet in base a date specifiche, parole chiave o interazioni ricevute.

Cyd si espanderà anche ad altre piattaforme?

Cyd risponde alle esigenze di molti utenti che, sopraffatti dalla disinformazione e dalla polarizzazione presenti online, cercano un modo per prendere le distanze dalla piattaforma. Lo strumento offre loro un'opportunità concreta per gestire i propri contenuti in maniera sicura, permettendo di ridurre l’esposizione a dinamiche tossiche.

Per Lee, Cyd rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore autonomia degli utenti nel controllo dei propri dati personali. Il programmatore sottolinea quanto sia importante contrastare il crescente potere delle grandi aziende tecnologiche offrendo strumenti che restituiscano agli individui la possibilità di agire liberamente.

Sebbene Cyd sia stato concepito inizialmente per X, Lee prevede di espanderne le funzionalità anche ad altre piattaforme come Facebook e Reddit, con l’obiettivo di creare un ecosistema di strumenti per la gestione indipendente dei propri dati. In un’epoca in cui la privacy è sempre più minacciata, Cyd rappresenta una risposta concreta e innovativa.