Cuffie Stereo Jabra Evolve2 al MINIMO STORICO su Amazon (93,99€)

In queste ore su Amazon le cuffie stereo Jabra Evolve2, con cancellazione del rumore e tecnologia a 3 microfoni, sono in offerta a 93,99 euro anziché 175,68 euro, il prezzo più basso di sempre. Merito del maxi sconto del 46% applicato nella mattinata di oggi. Ecco il link all'offerta.

Le Jabra Evolve2 si candidano a diventare le cuffie stereo best buy della settimana, o del giorno (dipende quanto ancora durerà l'offerta, o meglio la disponibilità dell'articolo in questione). A questo prezzo, infatti, è difficile trovare qualcosa di meglio, per non dire impossibile.

Cuffie stereo Jabra Evolve2 in sconto del 46% su Amazon

Con il modello Evolve2, il marchio Jabra riscrive il concetto delle cuffie stereo per comunicare. La versione in offerta si distingue per l'isolamento acustico e la cancellazione del rumore, a cui si aggiunge la tecnologia a 3 microfoni che va a migliorare ulteriormente la qualità delle chiamate.

Una chicca? Sulle cuffie è presente una spia luminosa che indica agli altri quando un utente è occupato o meno, che si accende in automatico durante le chiamate. In più è possibile ottenere le funzionalità più recenti sviluppate dal team di Jabra grazie al software Jabra Direct.

In ultimo, da notare la piena compatibilità con piattaforme di comunicazione più usate oggi nel mondo, tra cui Zoom e Google Meet.

Approfitta dell'offerta a tempo di Amazon sulle cuffie stereo Jabra Evolve2, così da risparmiare oltre 80 euro sul prezzo di vendita consigliato. L'articolo è spedito e venduto da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.