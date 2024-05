Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth per un'Esperienza Audio Superiore (-41%)

Le JBL LIVE sono cuffie on-ear wireless Bluetooth progettate per offrire un'esperienza sonora eccezionale, sia per l'ascolto di musica che per le chiamate o l'uso durante lo sport.

Con funzionalità avanzate come la cancellazione adattiva del rumore, un design pieghevole e un'impressionante autonomia di fino a 50 ore, queste cuffie rappresentano la scelta ideale per chi cerca versatilità e qualità.

Pratiche, confortevoli e bellissime

Il design pieghevole delle JBL le rende estremamente pratiche da trasportare. Puoi facilmente riporle nello zaino o nella borsa senza occupare troppo spazio, rendendole ideali per chi è sempre in movimento. Inoltre, il loro design elegante e il colore bianco le rendono un accessorio di stile oltre che funzionale. Disponibili in un elegante colore bianco, sono perfette per chi non vuole scendere a compromessi tra stile e funzionalità.

Queste cuffie sono progettate per offrire un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di ascolto. I morbidi padiglioni auricolari e l'archetto imbottito assicurano una vestibilità comoda, riducendo al minimo la pressione sulle orecchie e permettendoti di indossarle per ore senza disagio. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendoti di controllare la tua musica e le tue chiamate con semplici comandi vocali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.