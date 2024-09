Crollo di Truth a Wall Street: il social di Trump perde il 16%

Truth Social, il social network di Donald Trump, sta vivendo un momento difficile a Wall Street, con una caduta significativa delle azioni di Trump Media & Technology Group, la società madre. Il titolo ha registrato una perdita del 16%, segnando il calo più accentuato dal giugno scorso. Questo brusco ribasso è avvenuto dopo il dibattito televisivo tra Kamala Harris e altri candidati, durante il quale Trump non era presente ma ha comunque catalizzato l'attenzione.

Truth Social è stato lanciato nel febbraio 2022, in risposta al ban imposto a Trump da diverse piattaforme tecnologiche, tra cui Twitter e Facebook, in seguito ai fatti dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. L'ex presidente ha voluto creare una piattaforma che consentisse una maggiore libertà di espressione, specialmente per i suoi sostenitori e coloro che si sentivano censurati dalle grandi aziende tecnologiche.

Truth non è riuscito a conquistare una fetta di mercato significativa

Il debutto in Borsa di Trump Media è avvenuto il 26 marzo 2022, con una valutazione iniziale impressionante di oltre 8 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante le alte aspettative, la piattaforma non è mai riuscita a decollare come i grandi social media concorrenti. Infatti, a febbraio 2024, Truth contava circa 5 milioni di visitatori, un numero estremamente ridotto se paragonato a quello di piattaforme come TikTok, che raggiunge circa 2 miliardi di utenti, o Facebook, con 3 miliardi di utenti attivi mensili.

Questo forte divario nell'adozione da parte del pubblico ha messo in evidenza le difficoltà di Truth nel conquistare una quota di mercato significativa nel settore dei social media. Nonostante le promesse di un'alternativa libera dai vincoli dei giganti tecnologici, la piattaforma non è riuscita a ottenere il seguito necessario per competere con i colossi esistenti. Il calo delle azioni di Trump Media riflette quindi la percezione degli investitori riguardo all'incapacità del social di espandere la sua base di utenti e di generare un successo paragonabile ai suoi concorrenti più affermati.