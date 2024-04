CROLLA IL PREZZO dell'OPPO A58 con un mega sconto su eBay

OPPO riesce sempre ad offrire degli ottimi prodotti a prezzi molto accessibili e quando uno di loro va in sconto il prezzo risulta essere un vero best buy, è il caso dell'OPPO A58 che viene scontato del 49% e viene venduto a 128,50€.

Sconto folle del 49% su OPPO A58 su eBay

L'Oppo A58 si rivela come uno smartphone Android completo e all'avanguardia, capace di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Il suo display Touchscreen da 6.56 pollici lo colloca al vertice della sua categoria, offrendo un'esperienza visiva sorprendente. Con una risoluzione di 1612 x 720 pixel, ogni immagine e video viene reso in modo chiaro e dettagliato.

Le funzionalità di questo Oppo A58 sono davvero complete e soddisfacenti. Dotato del modulo 5G, garantisce un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, consentendo agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità della rete. Inoltre, la connettività Wi-Fi e il GPS ampliano ulteriormente le possibilità di connessione e localizzazione.

Ma ciò che realmente distingue l'Oppo A58 è la sua eccezionale fotocamera da 50 megapixel. Con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, offre la possibilità di catturare immagini straordinarie ricche di dettagli e colori vividi. La capacità di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel garantisce la massima qualità anche durante le riprese.

Nonostante le sue potenti funzionalità, l'Oppo A58 si distingue anche per il suo design sottile, con uno spessore di soli 8mm, che lo rende non solo performante ma anche esteticamente accattivante. Con queste caratteristiche, l'Oppo A58 si presenta come un prodotto con pochi rivali nel campo della multimedialità.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto maxi del 49% sull'OPPO A58 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 128,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.