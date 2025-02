Corea del Sud: bloccato DeepSeek per violazione della privacy

Le autorità della Corea del Sud hanno deciso di sospendere temporaneamente il download dell'applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek dagli store locali. La misura è stata presa dalla Commissione per la Protezione dei Dati Personali (PIPC) in seguito a una valutazione che ha messo in luce alcune problematiche relative alla gestione dei dati personali da parte della società che ha sviluppato l'app.

Secondo quanto emerso dalla revisione, DeepSeek trasferiva i dati degli utenti sudcoreani a ByteDance, la società madre di TikTok, senza rispettare le leggi sulla privacy del Paese. Questo trasferimento non autorizzato di dati ha sollevato preoccupazioni tra le autorità sudcoreane, che hanno deciso di agire per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali dei propri cittadini.

La società cinese, fondata da Liang Feng nel 2023, ha riconosciuto la gravità della situazione e ha dichiarato di voler adeguarsi alle normative sudcoreane. Per questo motivo, l'azienda ha già nominato un rappresentante locale per gestire la questione e collaborare con le autorità competenti. Tuttavia, il blocco temporaneo del download dell'app rimarrà in vigore fino a quando non saranno apportate le modifiche necessarie per allinearsi alle leggi locali.

Anche l'Italia tra i paesi che hanno adottato restrizioni per DeepSeek

La Corea del Sud non è il solo Paese ad avere preoccupazioni sulla privacy riguardo a DeepSeek. Anche l'Australia ha vietato l'uso dell'app sui dispositivi governativi, mentre Italia e Taiwan hanno adottato restrizioni simili per limitare l'accesso a questa piattaforma. La decisione di diversi Paesi di prendere misure precauzionali nei confronti di DeepSeek riflette l'attenzione globale verso la protezione dei dati personali e l'importanza di garantire la conformità alle leggi sulla privacy.

DeepSeek, che ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale open-source chiamato DeepSeek R1, si sta facendo strada nel settore, entrando in competizione diretta con modelli come ChatGPT di OpenAI. Nonostante il successo del suo prodotto, l'azienda dovrà ora affrontare una serie di modifiche per ottenere il via libera dalle autorità sudcoreane e riprendere la distribuzione dell'app nel Paese.

La situazione di DeepSeek evidenzia l'importanza di rispettare le leggi locali sulla protezione dei dati quando si operano su scala internazionale, soprattutto in un'epoca in cui la privacy è una delle principali preoccupazioni per governi e consumatori.