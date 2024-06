Copilot Dashboard: in arrivo nuove funzionalità per le aziende

Pochi mesi fa Microsoft ha lanciato Copilot Dashboard, una nuova funzionalità dedicata alle aziende che volevano testare il suo assistente AI. Copilot Dashboard consente alle aziende di vedere come i propri dipendenti utilizzano Copilot al lavoro. I lavoratori possono anche utilizzare Dashboard per offrire il proprio feedback su Copilot. Oggi la società di Redmond ha annunciato una serie di nuove funzionalità che sono ora disponibili per gli utenti di Copilot Dashboard o che verranno aggiunte nel prossimo futuro. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che una delle nuove funzionalità già disponibili consente alle aziende di visualizzare quante ore è stato usato Copilot negli ultimi 28 giorni dai dipendenti. A proposito, Dashboard ora può consentire alle aziende di visualizzare un intervallo di date specifico per i dati in un periodo di 28 giorni. Il servizio ha inoltre aggiunto statistiche di Copilot per Microsoft 365 ai report personalizzati.

Copilot Dashboard: le altre novità in arrivo

Entro la fine di luglio 2024, Microsoft aggiungerà le visualizzazioni delle trendline views semestrali per Copilot Dashboard alle pagine Adoption e Impact. La trendline view della pagina Adoption mostra le tendenze di adozione di Copilot negli ultimi 6 mesi. Questi sono filtrabili per percentuale o numero di utenti attivi, ma anche per percentuale o numero di dipendenti con licenza Copilot.

Entro la fine di giugno Microsoft aggiungerà l'accesso delegato al tool in modo che il capo di un'azienda possa consentire, ad esempio, al proprio amministratore capo di vedere gli stessi dati utente di Copilot. Infine, il workbench degli analisti in Viva Insights di Microsoft aggiungerà sia i modelli Adoption PBI che i modelli Impact PBI entro giugno. Ciò consentirà alle aziende di dare uno sguardo ancora più approfondito ai dati sull’adozione di Copilot da parte dei dipendenti e al modo in cui l’utilizzo dell’assistente ha influenzato il modo in cui svolgono il loro lavoro al lavoro.