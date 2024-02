Controller Wireless XBOX "Stormcloud", colorazione fantastica in OFFERTA!

I migliori controller sul mercato, e senza ombra di dubbio i più versatili, sono quelli creati da XBOX. Si tratta di ciò che più sarà utile ai giocatori per avere allo stesso tempo un controllo saldo nei propri giochi, un feedback ottimo, e un comfort per ore di gioco. Ebbene, se stai cercando un pad per la tua XBOX o il tuo PC, oggi potrai aggiungere a questa lista anche lo stile, e acquistare il controller originale per Xbox One in colorazione esclusiva "Stormcloud" in OFFERTA!

Su Amazon infatti puoi aggiudicarti in offerta il Controller Wireless XBOX Stormcloud a soli 64,99€, con uno sconto del 7% sul prezzo originale, che ti farà risparmiare 5€ sul prezzo originale.

L'inimitabile controller, in colorazione ESCLUSIVA

Questo tipo di controller non ha bisogno di presentazioni. Possiede un nuovo design e delle feature legate alla nuova facciata social della console Xbox Series X|S (ma funziona anche con XBOX One). Si presenta con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, due levette analogiche, e la nuovissima croce direzionale concava.

La qualità del marchio Microsoft è senza compromessi, cosa che si traduce però anche in uno stile unico, e il Controller Wireless XBOX Stormcloud presenta una nuova colorazione con un motivo a spirale nero e blu dallo stile audace e futuristico, sarà un tuo vanto e una gioia per gli occhi!

