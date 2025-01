Confezione da 4 Apple AirTag in super sconto: viaggia in sicurezza e risparmia

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di esplorare nuove destinazioni, organizzare week-end fuori porta o semplicemente godersi la bella stagione con maggiore tranquillità. Gli Apple AirTag in confezione da 4 a soli 105,99€ con lo sconto del 18% diventano quindi indispensabili per viaggiare in sicurezza e tenere sotto controllo i tuoi oggetti più importanti.

Gli AirTag hanno mille validi utilizzi e, associati al tuo iPhone, ti permettono di tenere d’occhio e ritrovare facilmente gli oggetti a cui li hai applicati, grazie all’app “Dov’è”.

Viaggia senza pensieri e tieni al sicuro gli oggetti importanti

Immagina di partire per un’avventura in una destinazione primaverile piena di fiori e colori, o di volare verso una meta esotica. Con un Apple AirTag inserito nel portafoglio, nella valigia o nella borsa dei documenti, potrai localizzarli in ogni momento. Anche oggetti di uso quotidiano, come le tue scarpe preferite o il portachiavi, possono essere facilmente tracciati. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag.

Puoi localizzare il tuo AirTag anche quando si trova molto lontano. La rete “Dov’è” di Apple utilizza i dispositivi di tutto il mondo per aiutarti a ritrovare ciò che hai perso. E se attivi la modalità smarrimento, riceverai una notifica automatica quando il dispositivo viene rilevato.

Non perdere l’occasione! Approfitta della promozione di oggi e porta a casa gli Apple AirTag in confezione da 4 a soli 105€ grazie allo sconto del 18% su Amazon. Preparati a vivere una primavera all’insegna dei viaggi e della tranquillità!

