Con Saily hai una eSIM pronta per viaggiare OVUNQUE: come funziona

Immagina di poter viaggiare senza preoccuparti di rimanere senza internet o di dover affrontare costosissime tariffe di roaming per averlo. Tutto questo sarà possibile grazie a Saily, il servizio di eSIM che ti permette di avere un piano dati personalizzato per oltre 190 paesi in tutto il mondo e in ogni continente: dall'Europa all'Asia, fino a passare per Nord America, Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, Africa e Caraibi.

Saily: come funziona l'eSIM

Il funzionamento di Saily è davvero semplicissimo e resterai stupito dai pochi passaggi necessari per attivarla. Ti basta scegliere un piano dati eSIM per il tuo viaggio, scaricare l'app sul tuo smartphone e, prima di raggiungere la destinazione, attivarlo in modo che al tuo arrivo sarà già pronta per essere utilizzato.

Potrai avere fino a 2 numeri di telefono, operatori di rete multipli e la possibilità di cambiare paese o piano dati quando vuoi. E se dovessero esaurirti i GB che avevi scelto potrai ripristinarli in maniera facile e veloce sempre dall'applicazione.

I prezzi variano a seconda del paese e dei GB di cui avrai bisogno, ma saranno sempre inferiore a quelli che sarebbero se utilizzassi il roaming o le tariffe estere previste dal tuo operatore. Si attiva e disattiva con un click e hai anche un'assistenza clienti dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ovunque ti trovi.

Attiva Saily e ottieni piani dati flessibili per più di 190 paesi: viaggiare e rimanere connessi non sarà mai stato così comodo.

