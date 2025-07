Con l'AI proliferano gli attacchi di phishing e la creazione di pagine di login fraudolente

L'uso dell'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il panorama delle minacce digitali, portando il fenomeno del phishing a nuovi livelli di sofisticazione. Secondo un recente rapporto del team di Okta Threat Intelligence, l'AI consente ai criminali informatici di creare pagine di phishing in tempi record, riducendo il processo da giorni a pochi minuti. Questo progresso rappresenta una sfida significativa per la sicurezza digitale, poiché aumenta la capacità degli attaccanti di colpire con maggiore frequenza e precisione.

Un esempio emblematico di questa evoluzione è la piattaforma Vercel v0, originariamente progettata per facilitare lo sviluppo web tramite l'AI. Tuttavia, questa tecnologia è stata rapidamente adottata dai cybercriminali per replicare quasi istantaneamente interfacce di login legittime, trasformandole in trappole per il furto di credenziali. Queste pagine fraudolente, che imitano perfettamente servizi come Microsoft 365 o piattaforme di criptovalute, vengono spesso ospitate su infrastrutture legittime come Vercel, aumentando così la loro credibilità agli occhi delle vittime.

Un panorama in rapida evoluzione

Il problema non si limita alla sola piattaforma Vercel. Anche repository come GitHub e altre soluzioni open-source alimentate dall'AI stanno democratizzando il phishing, rendendo possibile la creazione di siti contraffatti anche per attori con competenze tecniche limitate. Gli attaccanti utilizzano le credenziali rubate per infiltrarsi nei sistemi aziendali, con l'obiettivo di distribuire ransomware o rivendere informazioni sensibili sul dark web.

Questo sviluppo mette in evidenza la crescente necessità di strategie di protezione avanzate. Gli attacchi non solo diventano più sofisticati, ma si moltiplicano anche grazie alla facilità d'uso delle tecnologie AI, creando un ecosistema digitale sempre più vulnerabile.

Soluzioni e strategie di difesa

Per affrontare queste minacce, Okta suggerisce un approccio multilivello che includa l'implementazione dell'autenticazione a più fattori, la limitazione dei privilegi degli account e una rigorosa verifica degli endpoint prima di concedere accesso ai sistemi aziendali. Queste misure rappresentano un passo fondamentale per costruire una resilienza intrinseca al phishing.

Le organizzazioni devono anche adottare un cambio di prospettiva, concentrandosi non solo sulla prevenzione ma anche sulla mitigazione dei danni.