Con Incogni cancelli le tue tracce online e risparmi il 50%

Stanco di rischiare che i tuoi dati vengano rubati o i tuoi account hackerati mentre sei in viaggio o anche solo fuori casa? C'è una soluzione semplice ed economica a questo problema ed è Incogni! Ti spieghiamo subito come funziona e perché non te lo devi far scappar, specie ora che è in sconto del 50% grazie a una super offerta dello shop! Incogni è un servizio di protezione della privacy sviluppato da Surfshark e si occupa di rimuovere al meglio i tuoi dati personali, evitando che terzi li raccolgono e vendano poi le tue informazioni personali. Per questo dovresti abbonarti a una delle tariffe a tua disposizione, per pochissimo!

Anitivirus a un prezzo FOLLE? Prova Ingogni finché è in promo

L'Annual Plan di Incogni in particolare modo è il più conveniente, in quanto ti permette di portare a casa 1 anno intero di copertura per i tuoi dispositivi a un prezzo mensile di appena 5,99€ invece di 11,98€, quindi un super affare! Cosa ti garantisce? In primis, come anticipato, impedisce di rubare e vendere le tue informazioni personali, proteggendoti al meglio da spam e altre possibili truffe. In secondo luogo, ti permette di prevenire il furto d'identità, tenendo i tuoi dati fuori dai database pubblici.

Non da meno, Incogni si occupa di monitorare al meglio tutte le rimozioni che attua sul web, permettendoti di tenere traccia di quanto sia avvenendo direttamente dalla tua dashboard, con tanto di rapporti sui progressi in corso. Per cui saprai sempre cosa sta succedendo e ti terrai perfettamente aggiornato su come Incogni sta lavorando per te! In più, questo servizio non smette mai di crescere e di aumentare la copertura che ti riserva sui dispositivi: mano a mano che altri siti e nuovi servizi che rubano i dati nascono, l'antivirus si mette in azione e amplia ulteriormente la protezione sui tuoi account. Quindi non aspettare ancora: assicurati la massima sicurezza online grazie a Incogni, in sconto del 50%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.